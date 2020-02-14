İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT kumpasına ilişkin iddianame hazırladı

14.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin aralarında Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, MİT kumpası öncesi örgütün emniyet ve yargı imamlarının ABD'ye giderek Fetullah Gülen ile görüştükleri belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede MİT kumpası öncesi emniyet ve yargı imamlarının ABD'ye giderek Fetullah Gülen ile görüştükleri ve talimat aldıkları anlatıldı. 154 sayfalık iddianamede, MİT kumpasının özellikle o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı gün planladığı vurgulanırken, bazı şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Bir şüphelinin ifadesinde "Eğer Hakan Fidan ifadeye gelseydi tutuklanacaktı" şeklinde beyanda bulunduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

(İHA)

Kaynak: İHA