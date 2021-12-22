İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma... - Haberler
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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