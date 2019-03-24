İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi.
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi
Kaynak: DHA