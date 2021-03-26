(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | Güncel

(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 'Aşılama ne zaman tamamlanacak?' sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz
Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar
Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar

(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi başladı.

(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı
(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı
(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı
(İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Mert Günok Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (İSTANBUL)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 19:02:39. #1.16#
title