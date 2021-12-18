İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİJER BAŞBAKANINI KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükumet Başkanı Mahamadou'yu kabul etti
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
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