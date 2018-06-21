İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı 3. Havalimanına İndi
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.
Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.