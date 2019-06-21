İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ (1)

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası saat 15.00 sıralarında Beşiktaş'taki Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Barzani ise saat 15.40 sıralarında ofise geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun girişi
-Barzani'nin konvoyunun girişi
 
 


Kaynak: DHA
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