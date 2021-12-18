İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yla ile görüştü.
İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yla ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü. Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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