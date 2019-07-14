İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA
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