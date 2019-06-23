İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN CAMİİ ÇIKIŞINDA HALKI SELAMLADI

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN CAMİİ ÇIKIŞINDA HALKI SELAMLADI

Haber-Kamera: İkay DİKİCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

Haber-Kamera: İkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı.

Kaynak: DHA
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