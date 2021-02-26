İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.
Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir."
Erdoğan: "Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya