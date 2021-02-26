İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız"

26.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisinde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir."

Erdoğan: "Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Sinan Akçıl Kenan Doğulu Mustafa Ceceli
Spor Cizrespor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 15:59:53. #1.14#
title