İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mektup' Telefonu
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan'ın "burs" hakkında bilgi aldığı duyuluyor.