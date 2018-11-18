İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasta Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylikdüzü'ne geçti.

Erdoğan, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Erdoğan Balcı'nın elini öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.