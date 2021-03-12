Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor"

12.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:03

Son dakika haberler... Salondan görüntüler İstiklal Marşı okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısında konuştu.

Salondan görüntüler

İstiklal Marşı okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısında konuştu.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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