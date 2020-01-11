İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor
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İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor.

11.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:15
İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor

, (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor. Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor
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