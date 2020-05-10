İSTANBUL-Çölyak hastalarına glütensiz gıda dağıtıldı

Çölyak hastalarına glütensiz gıda dağıtıldıİSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi koronavirüs salgını sürecinde Ümraniye'de ve komşu ilçelerde bulunan çölyak hastası vatandaşlara glütensiz gıda dağıttı.

Çölyak hastalarına glütensiz gıda dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi koronavirüs salgını sürecinde Ümraniye'de ve komşu ilçelerde bulunan çölyak hastası vatandaşlara glütensiz gıda dağıttı. Belediyeden talepte bulunan çok sayıda vatandaşa, içerisinde 20 çeşit glütensiz ürünün bulunduğu gıda kolisi teslim edildi.

Ümraniye Belediyesi İstanbul'un Anadolu yakasında önemli bir çalışmaya imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk vakanın açıklandığı günden bu yana 24 bin 693 kişiye erzak kolisi dağıtımı yapan Ümraniye Belediyesi, bu süreçte çölyak hastalarını da unutmadı. Başta Ümraniye olmak üzere komşu ilçelerde yaşayan çölyak hastası vatandaşların glütensiz gıda ihtiyacına cevap veren Ümraniye Belediyesi, gıda kolilerini vatandaşların kapılarına kadar götürerek teslim etti.

Yapılan uygulamadan memnun kalan çölyak hastası Zeki Ertik, 'Ben internetten öğrendim ve başvuru yaptım. Glütensiz ürün kullandığım için bu aralar sıkıntılıyız, evdeyiz. Belediyemize teşekkür ediyorum' dedi.

Ümraniye Belediyesi'nde gıda mühendisi olarak görev yapan Sema Kurnaz, 'Bu hastalık bir yaşından itibaren vücudumuza glüten almamızla birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu genetik bir hastalıktır. Çölyak hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi mevcuttur. Bu hastalıkla vücudumuza glütenli besinleri almayarak bu hastalığın etkilerinden kurtulmuş oluruz' diye konuştu.

"ÇÖLYAK, KALITSAL BİR HASTALIKTIR"

Glütenli besinlerle ilgili bilgi veren Gıda Mühendisi Sema Kurnaz, 'Glüten, arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi besinlerde bulunmaktadır ve bu besinlerden üretilen irmik, makarna, kek, börek gibi ürünlerde glüten bulunmaktadır. Glütensiz tüketebileceğimiz besinler nelerdir peki. Bunlar da soya, patates ve mısırı rahatlıkla çölyak hastaları tüketebilirler. Vatandaşlara verilen bu kolilerde reçel var, çölyak hastalarının tüketebileceği. Un ve ekmek gibi ürünlerimiz bulunmaktadır. Ümraniye Belediyesi olarak çölyak hastalarına ve glütensiz ürün tüketmek isteyen vatandaşlarımıza bu kolileri veriyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA