İSTANBUL-Çocuklar kurban kesimini görmeli mi
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İSTANBUL-Çocuklar kurban kesimini görmeli mi

Çocuklar kurban kesimini görmeli mi?'Kurban kesimi çocukta travma oluşturabilir''6 yaşından küçüklere kurban kesimini göstermeyin'İSTANBUL, (DHA) ' Kurban kesiminin psikolojik etkilerinin çocuğun yaş grubuna göre değiştiğini söyleyen Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

29.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:05

Çocuklar kurban kesimini görmeli mi?

'Kurban kesimi çocukta travma oluşturabilir'

'6 yaşından küçüklere kurban kesimini göstermeyin'

İSTANBUL, (DHA) ' Kurban kesiminin psikolojik etkilerinin çocuğun yaş grubuna göre değiştiğini söyleyen Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burcu Çakaloz, '6 yaş öncesi çocukların kurban kesimini görmemesi gerekiyor. 11 yaş ve üzerindeki çocuklara da uygun bir şekilde anlatılıp, onayı alınarak kurban kesimine götürülebilir. Çocuklar uyku bozukluğu ve kaygı artar, travma gelişebilir' dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burcu Çakaloz, kurban kesiminin çocuklarda travmatik sonuçlar doğurmaması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

6 YAŞINDAN KÜÇÜKLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Çocuğa anlayacağı dilden kurban kesimini anlatıp eğer istiyorsa kurban kesim yerine götürmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Çakaloz, 'Kurban kesimi her yaş grubundan çocuğu farklı etkiler.6 yaşından küçük çocuklar ölümü çok anlayamadıkları için daha fazla etkileniyor. Eğer çocuğunuza kurban kesimini gösterecekseniz 11 yaşından büyük olmasına dikkat edin. 11 yaş ve üzerindekilere de neyle karşılaşacağını, neden kesildiğini, nasıl yapıldığını anlatın. Toplu kurban kesimine şahit olurlarsa sıkıntı bir miktar daha artabilir, aileler dikkatli olmalı' diye konuştu.

'KESİLEN KURBANI GÖREN ÇOCUKTA UYKU BOZUKLUĞU OLUR'

Ailelere çocuklarının kişilik özelliğini göz önüne almalarını tavsiye eden Prof. Dr. Çakaloz, 'Çocuk çok kaygılı ve evhamlıysa kesilen kurbanla direk karşılaşırsa uyku bozukluğu gelişebilir. Kaygıları artar, anne ve babasını kaybedeceğini sevdiklerinin başına bir şey geleceğine yönelik yoğun kaygı yaşar. Yemek yemeğe yönelik birtakım güçlükler ortaya çıkabilir' ifadelerini kullandı.

'UYGUN BİR DİLLE ANLATIN'

Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma özellikleri vurgulanarak, ruhunun anlatılmasını öneren Prof. Dr. Çakaloz, 'Küçük çocuklarda kesim ile ilgili çok da detaylı bilgi vermemek gerekiyor. Büyüklere ise uygun bir dille anlatıldıktan sonra kesim aşaması gösterilmeli' dedi.

'EĞİTİM HAYATI ETKİLENEBİLİR'

Kaygı düzeyinin artmasıyla psikolojik destek alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çakaloz, 'Bir canlının kesiliyor olması travma etkisi yaratabilir. Çocuklar için daha hassas bir dönem o yüzden alına kan sürülmesini önermiyorum. Çocukları olumsuz etkiler, travma oluşturabilir. Travma yaşaması ileride ruhsal sıkıntı yaşayacağı anlamına gelmez. Başlangıçta korku, endişe, kaygı gibi küçük travmalar yaşayabilir. Anne ve babanın desteği gerekirse psikolojik destek alarak zamanla bu sorunlar halledilir. Kaygılar çok artarsa ve psikolojik destek alınmazsa çocuğun eğitim hayatını da etkileyebilir' diye konuştu.

İSTANBUL-Çocuklar kurban kesimini görmeli mi

Kaynak: DHA

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