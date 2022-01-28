Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke davasına devam edildi

İSTANBUL (DHA) - İSVİÇRE merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi davasına devam edildi. Mahkeme; Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Ufuk Çatalbaş, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un tahliyesine karar verdi.

36 milyon dolarlık dolandırıcılık davası Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Soner Çokyiğit, "Müşteki şirketle yıllardır ticaret yapmaktayım. Ben alışverişlerde aracılık yapıyordum. Benim yüklemelerin sadece başlangıcından haberim oluyordu. Daha sonra firma beni aradığında içinden taşa benzer birşey çıktığını ifade etti" dedi.

Konteyner mühürlerini değiştirdiği iddialarını reddeden sanık Soner Çokyiğit, "Aslı astarı olmayan şeylerle suçlanıyorum. Bakır külçelerin konteynere yüklenmesi sırasında sahada değildim. Gümrük sahasında gerçekleşen ikiz mühür olayını bilmiyorum. Ben bakır ticaretinde sadece aracılık yaptım. Aracılıktan öte bir eylemim olmadı. Köprü görevi görüyordum. Bu dosyada yargılanmaktan hicap duyuyorum. Bana kumpas kuruldu. Olayla ilgim olmadığı halde bu dosya kapsamında tutuklandım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Muhsin Onay, "Şikayetçi firma, konteynerlerin içinde kaldırım taşı tespit etmiş" demesi üzerine sanık Hasan Kayacıköse, "Bir bilgim yoktur. Ben külçe bakır yükledim. Şikayetçi firma beni Çin'e davet etti, istedikleri gün gideceğimi söyledim. Sonrada bir daha çağırmadılar" diye konuştu. Mahkeme Başkan Onay, "Bakır yüklü konteynerlerden nasıl kaldırım taşı çıkabiliyor?" sorusuna sanık, "Bilgim yok" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel