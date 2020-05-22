İSTANBUL ÇIKIŞINDA 65 YAŞ ÜSTÜ TRAFİĞİ (1)
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İSTANBUL ÇIKIŞINDA 65 YAŞ ÜSTÜ TRAFİĞİ (1)

TUZLA'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL ÇIKIŞINDA 65 YAŞ ÜSTÜ TRAFİĞİ (1)
22.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:52

İstanbul DHA - TUZLA'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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