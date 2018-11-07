İstanbul Çiçek Açacak!

Türkiye genelinde toplam 50 bin dekar alanda 1.2 milyar dolarlık üretim gerçekleştiren ve dolaylı yoldan 500 bin kişiye istihdam sağlayan süs bitkileri sektörü, Avrasya'nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı Eurasia Plant Fair/ Flower Show İstanbul'da buluşuyor.