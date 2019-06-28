İSTANBUL -CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU HAKİM KARŞISINDA

Haber: Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için milletvekilleri ve partililer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Nedense siyasi davaların ve bazı davaların ısrarla 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini de yakından takip ediyoruz" dedi. Canan Kaftancıoğlu ise konuşma yapmadan adliyeye girdi.

Görüntü Dökümü

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-Muharrem Erkek konuşma

-Canan Kaftancıoğlu adliyeye giriş

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA