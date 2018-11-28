İstanbul Ceza Yazılan Öğretmen Çığlık Çığlığa Bağırdı

Haber: İstanbul DHA

Fatih'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı.

Olay sabah saatlerine Balat Sahili'nde meydana geldi. Denetim yapan polisler bir kadın sürücüyü durdurarak ehliyetini istedi. Ehliyeti olmayan öğretmene ceza yazıldı. Araca ise el konuldu. Ceza yazılan ve aracına el konulan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. Polisler öğretmeni sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.