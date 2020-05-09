İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı

İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı
09.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracıİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp toplama aracı dün teslim alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp toplama aracı dün teslim alındı. Çöpünü kendi imkanları ile toplayan tek belediye olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "5 yıl için bir hesap yaparsak, yaklaşık 65-70 milyon lira gibi bir rakam çöpe gitmemiş ve belediyemizin kasasında kalarak vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Silivri ziyareti esnasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından talep edilen 2 adet çöp toplama aracı dün teslim alındı. İstanbul'da çöpünü kendi imkanları ile toplayan tek belediye olduklarını duyuran Silivri Belediyesi'nin envanterine giren hibe araç sayısı 33'e yükseldi. Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde son hazırlıkları yapılan kamyonlar kısa bir süre sonra hizmette kullanılmaya başlanacak.

'KENDİ İMKANLARI İLE ÇÖPÜNÜ TOPLAYAN TEK BELEDİYEYİZ'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp kamyonunu inceledi. Bakan Kurum'a teşekkür eden Başkan Yılmaz, İstanbul'da 39 ilçe içerisinde çöpünü kendi imkanları ile toplayan tek belediye olduklarını belirterek şunları söyledi; 'Öncelikle bugün iki tane çöp toplama aracını Silivri Belediyesine hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi evsel atıkların yani kent çöpünün toplanmasıdır. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, şunun altını özellikle çizmek istiyorum; İstanbul'da 39 ilçe arasında çöpünü ihale etmeden kendi imkanları, kendi kaynakları ile toplayan tek belediye Silivri Belediyesi'dir.'

'YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRA BELEDİYE KASASINDA KALACAK'

Belediye imkanlarıyla toplamaktaki amacı açıklayan Başkan Yılmaz, 'Vatandaşlarımız 'Bunun bize ne faydası var" diye sorabilirler. Bu sebeple buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde bu çöp bir yılda müteahhit aracılığı ile 18 milyon liraya, eski para ile 18 trilyona toplanıyordu. Biz de şunu söyledik; 'Biz kendi imkanlarımızla kendi kaynaklarımızla bu çöpü çok daha ucuza toplayabiliriz.' Şu anda çöp işini ihale etmeyen tek belediye olarak, kendi imkanlarımız ve kaynaklarımızla 4,4 milyon gibi bir rakama topluyoruz. Yani başka bir ifadeyle 13,5 milyon lira Silivri Belediyesi'nin kasasında kalıyor ve bu kasada kalan para ile biz Silivri'ye yol, park ve çeşitli hizmetler sunabiliyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. 5 yıl için bir hesap yaparsak, yaklaşık 65-70 milyon lira gibi bir rakam çöpe gitmemiş ve belediyemizin kasasında kalarak vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek. Şu ana kadar 31 aracı hayırsever vatandaşımızın bağışları ile belediyemize kazandırdık. 2 adet aracımızı da bakanlığımızın hibesi ile kazandırarak 33 aracı belediyemizin envanterine kayıt etmiş durumdayız. Yaptığımız bu hizmeti kamuoyunun ve Silivrili hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum? şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Ersin Korkut Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ergin Ataman Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Silah Futbol Avrupa
Şu an buradasınız: İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 14:19:59. #1.14#
title