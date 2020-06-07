İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.

07.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının koronavirüs salgını sürecinde de devam ettiğini belirterek, Pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık ve bu riskli binalarda 61 bininin de yıkımını gerçekleştirdik dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki programının öncesinde Esenler, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'deki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. İlk ziyaretini Esenler'deki Güney Rezerv Konut Projesi alanına gerçekleştiren Bakan Kurum, alanı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile birlikte inceledi. Yapımı tamamlanan binaları inceleyen Bakan Kurum, daha sonra açıklamalarda bulundu. Konuşmasında dönüştürülmesi gereken öncelikli 1 milyon konut için süratli bir biçimde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, Yapmış olduğumuz konutlar, zemin artı 3-4 örneğinde gördüğümüz gibi yatay mimari esaslı, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının her türlü yaşam alanlarının olduğu projeler olarak gerçekleştirilecek. ifadelerini kullandı.

RİSKLİ BİNALARDAN 61 BİNİNİN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Esenler'de 8 milyon metrekarelik iki alandan oluşan kentsel dönüşüm alanının şu ana kadar güney alanında yaklaşık 2 bin 450 bağımsız bölümünün ihalesinin yapıldığını belirten Bakan Kurum konuşmasına, Yine Haziran ayı içerisinde yaklaşık bin civarında konutun ihalesini gerçekleştireceğiz ve toplamda 3 bin 500 konutun ihalesini Haziran'da bitirmiş olacağız. Bu şu an için tek alanda Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Toplamda 60 bin konutu içeriyor. Riskli binalardan 61 bininin yıkımını gerçekleştirdik. Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık ve bu riskli binalardan 61 bininin de yıkımını gerçekleştirdik. Bizim diğer ilçelerde de devam eden projelerimiz var. Amacımız acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. 5 yıl içerisinde bu dönüşümleri planlıyoruz dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL MESAFEYE UYMAK SURETİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK

Bakan Kurum dün 500 konutun satışını gerçekleştirdiklerini ve bugün aynı şekilde 500 konutun satılacağını öngördüklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü

Vatandaşlarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Toplamda 4 günde 2 bin 250 konuta ulaşmış durumda. Bu, şunu gösteriyor, ülkemize olan güvenin, geleceğimize olan güvenin en önemli göstergesidir. Bu süreçte vatandaşlarımızın konut almalarını kolaylaştırmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Herhangi bir fırsatçılığı da müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız takiplerini yapıyorlar. Ne sosyal konutta ne de belediyelerimizle yürütmüş olduğumuz altyapı gibi çalışmalarda herhangi bir yavaşlama gerçekleşmedi. Aksine pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz. İlk konutumuz sekizinci ayın 15'inde Sürsürü Mahallesi'nde bitecek. Virüs süreci inşaatlarımızı, yatırımlarımızı durdurmadı. Söz verdiğimiz şekilde yatırımlarımıza devam ettik.

Bakan Kurum, Esenler'de yaptığı incelemelerin ardından Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'deki kentsel dönüşüm alanlarında da incelemelerde bulundu.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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