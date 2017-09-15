Cevizlibağ'da Para Taşıyan Motosikletli Kuryeye Silahlı Saldırı! Para Dolu Çantayı Çaldılar
Cevizlibağ'da para taşıyan bir motosikletli kuryeye minibüsten ateş açan saldırganlar, para dolu çantayı alıp kaçtı. Motosikletli kurye ise ağır yaralandı.
İstanbul Cevizlibağ'da para taşıyan bir motosikletli kuryeye bir minibüsten silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, para çantasının ise saldırganlar tarafından alınamadığı kaydedildi.
(Ayrıntılar gelecek...)