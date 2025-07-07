İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi! 7-8 Temmuz İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Çekmeköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.07.2025 14:01:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.07.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185