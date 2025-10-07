İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi! 7-8 Ekim İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çekmeköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ekim İstanbul Çekmeköy su kesintisi saatleri...
ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Çekmeköy su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KOÇULLU MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.10.2025 11:16:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185