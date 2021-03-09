İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu
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İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu

09.03.2021 02:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 03:10

İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu.

İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu

İSTANBUL- İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Su kuyusunda cesetleri bulunan kardeşlerin Hasan Büyür(4), Hüseyin Büyür(8)'ün cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp'a götürüldü.

İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu
İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu
İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu
İstanbul Çekmeköy'de 12 saattir kayıp 2 kardeş su kuyusunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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