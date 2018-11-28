İstanbul Çekmekköy'de Uber -Taksici Gerilimi

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de bir taksi şoförü ile UBER aracı sürücüsü arasından yaşanan gerginlik polis merkezine taşındı. Olayın ardından UBER sürücüleri ve taksi şoförleri Çekmeköy Polis Merkezi önünde toplandı. Bir süre sonra kalabalık olaysız dağıldı.

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre UBER aracı sürücüsü İsmail E. yolcu almak için durdu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir taksi sürücüsü UBER sürücüsünü polis ekiplerine bildirdikten sonra UBER aracını takip etmeye başladı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri UBER aracını durdurdu.

Bu sırada UBER sürücüsü İsmail E. ve taksi sürücüsü Hamza B. arasında gerginlik yaşandı. İki tarafın da şikayetçi olması üzerine olaya karıştığı iddia edilen beş kişi ifadelerini almak üzere Çemeköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Olaya karışan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. UBER aracı ise trafikten men edildi. Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri polis merkezi önünde toplandı. Bir süre burada bekleyişini sürdürülen taraflar polisini uyarılarının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

UBER SÜRÜCÜSÜ YAŞANAN TARTIŞMAYI CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİ

BER sürücüsü İsmail E. ise yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taksi sürücüsünün bağırıp İsmail E.'nin aracına vurduğu ve polisler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

"TAKSİCİLER TARAFINDAN BİR ARKADAŞIMIZ SALDIRIYA UĞRADI"

Olayla ilgili açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, "Yine TAKSİ-UBER gerilimi yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi tüm taksici camiasına mal etmediğimiz bir durum, üç beş tane kendini bilmez diye tabir ettiğimiz kişiler arkadaşımıza saldırı gerçekleştirdi. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Karakola geldik arkadaşımıza destek olmaya, ifadelerin alınmasını bekliyoruz, şikayetçi olarak devam ediyor bu konu. Arkadaşımız yolculuk esnasında 3-5 taksi şoförü aracın önünü keserek çeşitli hakaretler savuruyorlar, arabaya fiziki bir müdahale var. Yolcu için korku dolu anlar yaşandı, arkadaşımız da bu durumdan çok rahatsız. Bundan sonrası yargıda devam edecek" dedi.

"UBER İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Yaşanan olayla ilgili Taksiciler adına açıklama yapan Öztaşıma İş Sendikası Başkanı Orhan Demirci ise "Yaklaşık 4 yıldır bizim UBER'le mücadelemiz var. UBER emek hırsızıdır. Bizim buradaki gördüğünüz insanların ekmeğini çalan insanlardır. Şuan mahkemeliğiniz zaten kanunu yoldan da sürekli mücadelemizi veriyoruz. Taksici esnafımız mağdurdur UBER tarafından inanılmaz derecede buradaki insanlar eve 20,30 lira ile eve gider oldu. Olay ise Taksici arkadaşımız UBER aracını görmüştür. ve takip etmiştir. Polis haber vermiştir. Olay yerine gelen polis UBER aracını görerek bağlamıştır. Eğer biz canavar gibi olsak memleketini devletini sevmeyen insan olsak. Mesleğine hain olan olsak. Bugün burada cam çerçeve inmişti. Biz terörist değiliz, biz evine ekmek götüren insanlarız. Çocuklarının rızkı için gece gündüzüne katarak fedakarlık yaparak eve ekmek götürmenin derdinde olan bu şoför esnafı en efendi şekilde mücadelesini veriyorö diye konuştu.