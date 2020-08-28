İstanbul Caz Festivali ile sonbahara "merhaba" Garanti BBBVA'nın sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 27'nci kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekanlarından ve sonrasında dijital platformdan izleyicilerine seslenecek.

Garanti BBBVA'nın sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 27'nci kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekanlarından ve sonrasında dijital platformdan izleyicilerine seslenecek.

Garanti BBBVA açıklamasına göre, açık hava mekanlarının dışında bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformda da seyircileriyle buluşacak olan festivalde, konsere gidemeyenler tüm konserleri festival tamamlandıktan sonra çevrimiçi olarak caz.iksv.org sayfasından bilet satın alarak izleyebilme şansını bulacak. Dijital yayına açılan konserler ise 45 gün boyunca izlenebilecek.

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse ve Ece Göksu'nun konseri ile başlayacak festivalde, kültürümüzü müziği, duruşu ve kostümleriyle özgün bir şekilde yansıtan ve dünyaya mal olan BaBa Zula ile Balkanlardan Mezopotamya'ya bu toprakların özgün ezgileri ve danslarını aslını kaybetmeden yaşatan Kardeş Türküler dikkat çeken gruplar arasında yerini alıyor.

Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Vitrin" kapsamında ise Anadolu'dan Saykedelik Yorumlar başlığı altında sahne alacak. Anadolu rock müziği temeline alarak surf rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiren Ayyuka, yaptıkları elektrik folk müziğiyle adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui'nin birlikte vereceği konser göze çarpıyor.

Fransız Gypsy cazını tanıdık melodilerle harmanlayarak beğeni toplayan Bilal Karaman'ın öncülüğündeki Manouche a La Turca da festivalin merakla beklenen sahneleri arasında dikkati çekiyor. Karaman'a sahnede Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, klarnet ustası Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik ediyor.

Bu yıl 18'inci kez düzenlenen Genç Caz konserleri ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşecek Parklarda Caz konserleri de İstanbul Caz Festivali kapsamında cazseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: AA