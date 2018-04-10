İstanbul Caz Festivali, Garanti Bankası sponsorluğunda 26 Haziran'da başlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, bu yıl 25. yaşını kutlayan festivale ilişkin Zorlu PSM'de düzenlenen basın toplantısında, festivalin 25 yılda yakaladığı başarıya işaret etti.

Festivalden çeyrek asırda birçok sanatçının ve cazseverin gelip geçtiğini belirten Taner, şöyle konuştu:

"Hep beraber büyüdük denilen şeylerden birisi oldu, bu 25 sene içerisinde. Birinci caz festivalinden bu yana hep caz ve caza yakın türler festivalin içinde oldu. Bir büyük şemsiye gibi düşünün İstanbul Caz Festivali'ni. Bu şemsiyenin altında çeşitli türden müzikler, yan yana, barışık ve bir arada yaşamayı çok güzel başardılar. 25. sene geldi. İnşallah 50, 75, 100 böyle gider."

Taner, festival kapsamına çok çeşitli bölümlerin yıllar içinde eklendiğini ve etkinliğin geliştiğini aktararak, Genç Caz ve Vitrin bölümlerinin öneminin altını çizdi.

İKSV'nin erişilebilirlik, sanat ve insan ilişkisi üzerine çok kafa yorduğunu vurgulayan Taner, sponsorların önemine dikkati çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı da destekliyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu katkıların yanı sıra bu atmosferi zenginleştiren sanatçılar var. Onlar bizi sevmeden, herhangi bir iş olmuyor. Kurum da onlarla ilişkisini hep sevgi üzerinden götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Oldukça kapsayıcı ve katılımcı bir program"

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin de festivalin Türkiye caz sahnesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir projeyle 25. yılını kutladığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye cazının yapı taşları arasında yer alan sanatçıları bir araya getirecek yıldızlar topluluğu, festival açılışında, tarihe geçecek bir şölene tanıklık etmemizi sağlayacak. 26 Haziran'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek bu özel açılış konseri, Türkiye caz sahnesinin kilometre taşları olan solistler ve topluluklardan oluşan Yıldızlar Geçidi ve Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın solist ve bestecilerle seslendirdiği çeşitli yapıtlara yer vererek, geniş bir kesit sunacak. Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai gibi usta isimlerin icra ve yapıtlarıyla katıldığı dev bir kadro ile gerçekleşecek bu konser, önümüzdeki yıllarda gelenekselleşmesi planlanan özel projelere öncülük edecek."

Konuk olacak yabancı sanatçılar ile topluluklara da değinen Opcin, "Müzisyeni, izleyicisi, mültecisiyle ve komşusuyla, oldukça kapsayıcı ve katılımcı bir program. 25. yıla yakışır bir program." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer ise Türkiye'nin başarılı müzisyen ve topluluklarını merkezine alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" programını anlattı. İzer, etkinliğin ilk dört gününde gerçekleşecek bu bölümün, uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcilerinden oluşan kalabalık bir delege topluluğu tarafından da izleneceğini dile getirdi.

"İstanbul'da yaşayan mülteciler bir konserde ağırlanacak"

Çok sayıda yabancı müzisyeni de ağırlayacak festivalde, Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot 27 Haziran'da, Benjamin Clementine 5 Temmuz'da, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ve Bad Seeds 10 Temmuz'da, Caro Emerald 12 Temmuz'da, Robert Plant ve The Sensational Space Shifters 17 Temmuz'da, Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter 29 Haziran'da, Kurt Elling Quintet ve Marquis Hill 6 Temmuz'da, Avishai Cohen 3 Temmuz'da, The Fred Hersch Trio 11 Temmuz'da, Fabrizio Bosso Quartet, Massimo Manzi Trio ve Elif Çağlar ise 2 Temmuz'da sahne alacak.

Festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", caz üstadı Nezih Yeşilnil ve Şevket Uğurluer ile Balarısı Ahmet olarak da tanınan ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener'e açılış töreninde takdim edilecek.

Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50'nin üzerinde konserde, İstanbul'un 27 farklı mekanında sanatseverlerle bir araya getirecek festival kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan mülteciler de bir konserde ağırlanacak.

"25 yıldır caz ve dahası" sloganıyla gerçekleştirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından da destekleniyor. Türkiye Güncel Müzik Buluşması da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor.

"Parklarda Caz" konserleri, "Gece Gezmesi" ve "Çocukça Bir Gün" başlıklı etkinliklerin de yapılacağı festival 17 Temmuz'da sona erecek.