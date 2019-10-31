İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü

31.10.2019 12:11

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: DHA