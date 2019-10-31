İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü

İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

31.10.2019 12:11
İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: DHA

VİDEO: İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü
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