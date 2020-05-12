İSTANBUL-ÇATALCA'DA KÜFLÜ EKMEK VE PİDELERDEN GALETA UNU YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-ÇATALCA'DA KÜFLÜ EKMEK VE PİDELERDEN GALETA UNU YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

Çatalca'da küflü ve bayat ekmeklerin öğütülüp galeta ununa çevrilen bir iş yerine yapılan baskın kameralara yansıdı.

İSTANBUL-ÇATALCA'DA KÜFLÜ EKMEK VE PİDELERDEN GALETA UNU YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA
12.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:45

Çatalca'da küflü ve bayat ekmeklerin öğütülüp galeta ununa çevrilen bir iş yerine yapılan baskın kameralara yansıdı. Jandarma ve belediye ekipleri tarafından yapılan baskında yaklaşık 9 ton küflü ve bayat ekmeğin sağlıksız koşullarda istiflendiği alanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Çatalca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çatalca Çakıl Mahallesi'nde küflü ve bayat ekmekleri öğütüp galeta unu yapan işyerine baskın yaptı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 10 ton galeta unu ile 9 ton küflü ve bayat ekmek ile pide ele geçirildi. Öte yandan çöplüğü andıran sağlıksız bir şekilde istiflenmiş ekmeklerin kapalı kasa kamyonetlerle İstanbul'un çeşitli bölgelerinden toplanıp iş yerine taşındığı belirlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerin ardından iş yerinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL-ÇATALCA'DA KÜFLÜ EKMEK VE PİDELERDEN GALETA UNU YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Deniz Gezmiş Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: İSTANBUL-ÇATALCA'DA KÜFLÜ EKMEK VE PİDELERDEN GALETA UNU YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:06:25. #1.15#
title