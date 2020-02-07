İstanbul Çatalca beyaza büründü
İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
07.02.2020 23:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:30
İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca'da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA