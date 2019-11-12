İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sisTEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.
12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:21
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
TEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D-110-03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.
Polis ekibi bölgede denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis