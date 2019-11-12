İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
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İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sisTEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:21
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

- İstanbul-Çanakkale yolunun 'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D-110-03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.

Polis ekibi bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
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