İstanbul-Çanakkale yolunda görülmedik yoğunluk İstanbul-Çanakkale yolunda görülmedik yoğunluk Araçlar tespih tanesi gibi dizildi 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Trakya'ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ Malkara kesiminde görülmedik yoğunluklar meydana geldi.

İstanbul-Çanakkale yolunda görülmedik yoğunluk

Araçlar tespih tanesi gibi dizildi

5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

TEKİRDAĞ - Trakya'ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ Malkara kesiminde görülmedik yoğunluklar meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Trakya ve güzergahındaki illere günü birlik gelen tatilcilerin bir anda dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ Malkara karayolu kesiminde yoğunluklar meydana geldi. Malkara İlçesinin Şarköy Kavşağı mevkiinde yapılan çalışma nedeniyle daralan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik trafik kuyruğu oluştu. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşü nedeniyle trafikte oluşan aşırı yoğunluğu rahatlatmak için yolda çalışma gerçekleştirdi. Hafta sonu ve günübirlik tatilcilerin İstanbul'a dönüş yoluna geçmesiyle oluşan yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA