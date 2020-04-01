İstanbul-Çanakkale karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'yüksek ateş' kontrolü yaptı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'yüksek ateş' kontrolü yaptı. Kontrollerde 37,5 ve üzerinde ateşi olanlar, sağlık ekiplerince ambulansta detaylı kontrolden geçirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde çift taraflı kontroller yaptı. Araçlarda bulunanlara 'yüksek ateş' kontrolü yapılırken, ateşi yüksek çıkanlar sağlık ekiplerince ambulansta yeniden kontrol edildi. Araçlarda el dezenfektanı ve kolonya olup olmadığını kontrol eden jandarma, sürücü ve yolculara koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Sürücü ve yolculara mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin ve kontrollerin devam edeceğini belirtti. Kontroller sırasında karayolunda araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA