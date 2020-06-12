İSTANBUL Cami ve avlularında dezenfekte çalışmaları
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İSTANBUL Cami ve avlularında dezenfekte çalışmaları

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

12.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:09

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPAN BELEDİYE EKİPLERİ, CUMA NAMAZI ÖNCESİ CAMİLERİN BULUNDUĞU SOKAKLARI, CAMİLER VE AVLULARINI DEZENFEKTE ETTİ.

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayan Sultangazi Belediyesi, cadde, sokak ve ibadethane gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Cuma namazı öncesi belediye ekipleri cami ve çevresini köpüklü sularla yıkayarak dezenfekte etti. Caminin avlusu da cemaatin gönül rahatlığıyla namazını kılması için hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, normalleşme sürecinde vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini bir kez daha belirtti. Başkan Dursun, 'Rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmayalım. Maske ve eldivenlerimizi ihmal etmeyelim. Bu salgını ancak aldığımız tedbir ve önlemler sayesinde yenebiliriz' diye konuştu. Başkan Dursun, camilerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve süreç sona erene kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

'SÜREÇ BOYUNCATEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİ'

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Gökhan Sukas, pandemi süreci boyunca çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Sukas, ' Sultangazi Belediyesi olarak pandemi süreci başladığından beri ilçemizdeki dezenfekte çalışmalarımız, cadde ve sokak yıkamalarımız yoğun bir şekilde devem etti. Camilerimizde de genel anlamda iç ve dış temizliklerimiz sürmekteydi. En son süreçte camilerimizin yeniden ibadete açılmasıyla, dış alanlarda namaz kılınan alanlarda da temizlik çalışmalarımıza hızla başladık. Perşembe günü akşamından ilçemizdeki bütün camilerin tamamını, avluları, bağlı olduğu cadde ve sokaklarını tamamıyla yıkıyoruz. Dezenfekte katkılı tankerlerimizle, imkanlarımızın el verdiği şekilde bütün camilerimizde bu temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Cami ve avlularında dezenfekte çalışmaları

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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