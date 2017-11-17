İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yelmen Açıklaması

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, "İşsizlerimizin yüzde 42'sini lise altı eğitimliler, yüzde 27'sini lise ve dengi okul mezunları, yüzde 31'sini ise lise üstü eğitimliler oluşturmaktadır" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı açılışında Yelmen, bir ülkenin işgücünün nitelik düzeyi ve nitelikli insan sayısı ne kadar yüksekse, o ülkenin teknolojik gelişmişlik düzeyi ve ekonomik refah seviyesinin o derece yüksek olduğunu anlattı.



Yelmen, şunları kaydetti:



"İşsizlerimizin yüzde 42'sini lise altı eğitimliler, yüzde 27'sini lise ve dengi okul mezunları, yüzde 31'sini ise lise üstü eğitimliler oluşturmaktadır. Hizmetlerimizin daha etkin ve verimli olması amacıyla İstanbul'da 716 kişi İş ve Meslek Danışmanı görevlendirilmiş olup, bu arkadaşlarımızı işsizlere ve işverenlerimize danışmanlık hizmeti veriyor. 2017 yılında hizmet merkezlerimize 676 bin kişi başvuruda bulundu. Bunlardan 226 bin kişi işe yerleştirilirken, 692 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiş, 5 bin 500 kişi mesleki eğitimlerinden yararlandırılmış, 30 bin 500 kişi iş başı eğitimine katılmıştır. Ayrıca 14 bin kişiye girişimcilik eğitimi verilirken 171 bin 400 kişiye de işsizlik ödeneği ödenmiştir."



İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atcı da SGK'ya bağlı çalışanların da yüzde 28,3'ünün İstanbul'da olduğunu belirterek, "Ülkeye yaratılan katma değerin yarıya yakını İstanbul'dadır." dedi.



Atcı, "Ülkemizde normal işsizlik oranının yüzde 10'lar civarında, genç işsizlik oranının ise yüzde 21'lerde olmasına rağmen iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak iş gücü temininde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İstanbul'daki her 4 iş yerinden biri eleman temininde güçlük çekmekte, istediği ve aradığı elemanı bulamamaktadır." değerlendirmesini yaptı.



Etkinlikte, İstanbul'da en çok istihdam sağlayan 6 firmanın yetkilisine plaket verildi.



Fuar yarın da devam edecek.