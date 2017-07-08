İstanbul Caddesinde Yaya Korkulukları Kaldırıldı

Düzce'de İstanbul caddesinin araç trafiğine kapatılmasının ardından vatandaşların daha rahat hareket edebilmesi için çalışmalara devam ediliyor.



Düzce Belediyesi tarafından araç trafiğine kapatılan İstanbul caddesinde çalışmalar devam ediyor. Caddeye daha önce yaya emniyeti açısından yerleştirilen yaya korkulukları kaldırılmaya başlandı. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. - DÜZCE