İstanbul Caddesinde trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Kent Meydanı-Terminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman'daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Kent Meydanı-Terminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman'daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak. Bugün (cuma) saat 21: 00 ile 05: 00 saatleri arasında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı-Gençosman raylı sistem üst geçit arasında trafik çift yönlü kapatılacak olup, trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı