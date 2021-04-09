İstanbul Caddesinde trafik düzenlemesi
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İstanbul Caddesinde trafik düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Caddesinde trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Kent Meydanı-Terminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman'daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Kent Meydanı-Terminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman'daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak. Bugün (cuma) saat 21: 00 ile 05: 00 saatleri arasında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı-Gençosman raylı sistem üst geçit arasında trafik çift yönlü kapatılacak olup, trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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