İstanbul Caddesi'nde Trafik Düzenlemesi

Bursa- İstanbul Caddesi tramvay inşaatı nedeniyle etaplar halinde trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre; Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) Tramvay İnşaatı Yapım İşi kapsamında, Panayır bölgesindeki 8 nolu istasyonda üstgeçit montaj çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle 16 Mart Cuma (Bugün) ve 17 Mart Cumartesi (Yarın) tarihlerinde, gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında İstanbul Caddesi etaplar halinde, trafiğe kapatılacak ve trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır.

Sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. - BURSA