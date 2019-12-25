İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 1
1 (havadan görüntüler)CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
1 (havadan görüntüler)
CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar kayalıkların üzerini de kapladı. Sahili kırmızıya boyayan yosunlar havadan da görüntülendi.