İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYOR

(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYORHaber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ İstanbul DHACaddebostan Sahili'nde yine insan yoğunluğu yaşanırken, açık alanlarda da zorunlu hale getirilen maskenin çoğu insan tarafından kullanılmadığı görüldü.

21.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:14

İSTANBUL-(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYOR

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Caddebostan Sahili'nde yine insan yoğunluğu yaşanırken, açık alanlarda da zorunlu hale getirilen maskenin çoğu insan tarafından kullanılmadığı görüldü. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele devam ederken İstanbul Valiliği, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar da sahile akın etti. Caddebostan Plajı doldu taştı. Kimileri ise çimlerde oturarak vakit geçirdi. Vatandaşların bir kısmı maske takarak kurallara uyarken kimilerinin ise maske takmadığı görüldü. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

BENCE İNSANLAR DURUMU CİDDİYE ALMALI

Gamze Söyler, Hava almak için dışarı çıktım. Kalabalığın yüzde 50'si maske takmıyor. Bu insanların maske takması için artık ne yapılması gerek bilmiyorum. Ceza uygulanması lazım artık. Bence insanlar durumu ciddiye almalı. Herkes elinden gelen özeni göstermeli. Maskeyi en azından takmalı. Evet, çok sıkıldık bu kadar zaman herkes sıkıldı. En azından önlemimizi almalıyız. Maskemizi takmalıyız, mesafemizi korumalıyız. Dezenfektan, kolonya gibi ürünleri de kullanmalıyız. dedi.

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Haber
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Cem Yılmaz Demet Evgar Demet Akalın
Spor Adem Büyük Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, ÇOĞUNLUK MASKE TAKMIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 18:21:18. #1.15#
title