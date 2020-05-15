İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİL'DE SOSYAL MESAFE UYARILARININ ARDINDAN GENÇLER EVLERİNE DAĞILDI (Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN SAHİL'DE SOSYAL MESAFE UYARILARININ ARDINDAN GENÇLER EVLERİNE DAĞILDIHaber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER İstanbul DHAKadıköy'de uzun aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş grubu gençler polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları...

İSTANBUL-(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN SAHİL'DE SOSYAL MESAFE UYARILARININ ARDINDAN GENÇLER EVLERİNE DAĞILDI

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER İstanbul DHA

Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş grubu gençler polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Saatler 15.00'i gösterdiğinde ekipler sahilde bulunan gençlere evlerine gitmeleri gerektiğini hatırlattı.

Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın eden 15-20 yaş grubu gençler, yeşillik alanlarda oturarak arkadaşlarıyla hasret giderdi. Yemek yiyip sohbet eden gençler, polis ekipleri tarafından sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Saatler 15.00'i gösterdiğinde ise polis ekipleri dışarıda vakit geçiren gençlere evlerine gitmeleri gerektirdiğini hatırlattı. Dışarıda vakit geçiren gençler havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA