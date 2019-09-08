08.09.2019 16:03

İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar. İşte İstanbul'da, İETT'de şu anda sakallılarla uğraşmaya başladılar" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA