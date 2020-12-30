İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2020'de 720 madalya ve 11 kupa kazandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2020'de 720 madalya ve 11 kupa kazandı

30.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:32
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2020'de 720 madalya ve 11 kupa kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2020 yılında 720 madalya ve 11 kupa elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2020 yılında 720 madalya ve 11 kupa elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok organizasyonun ertelenmesine rağmen turuncu-lacivertli sporcuların sergiledikleri performansla göz doldurduğu belirtildi.

Sporcuların 2020 yılında ulusal organizasyonlarda 485, uluslararası şampiyonalarda ise 235 olmak üzere toplam 720 madalya elde ettiği aktarıldı. Bu madalyaların 315'inin altın, 216'sının gümüş ve 189'unun bronz olduğu kaydedildi.

Turuncu-lacivertlilerin bu yıl yurt içinde düzenlenen organizasyonlarda ayrıca 11 kupa kazandığı ifade edildi.

En fazla madalyanın atletizm branşında elde edildiği belirtildi. Turuncu-lacivertli atletlerin, 2020'de 129 madalya ve 8 kupanın sahibi olduğu aktarıldı.

Basketbol A takımının İstanbul Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı, ayrıca turuncu-lacivertli sporcuların takım müsabakalarında 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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