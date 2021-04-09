Büyükşehir Belediyesinin Fide Üretim Merkezi açıldı
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Büyükşehir Belediyesinin Fide Üretim Merkezi açıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 2015'te mevsimlik çiçek üretimi amacıyla Kemerburgaz Odayeri'ndeki katı atık sahasında kurduğu sera, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından Fide Üretim Merkezi olarak açıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 2015'te mevsimlik çiçek üretimi amacıyla Kemerburgaz Odayeri'ndeki katı atık sahasında kurduğu sera, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından Fide Üretim Merkezi olarak açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış dolayısıyla düzenlenen törende, tesisin fide serasına dönüştürülmesi ve çiftçilerin faydasına sunulmasının değerli bir çalışma olduğunu söyledi.

Geçen yıl İstanbul'da çiftçilere 3,6 milyon adet fideyi ücretsiz olarak dağıttıklarını aktaran İmamoğlu, bu yıl hedeflerinin 4,2 milyon olduğunu ifade etti.

Fide dağıtımlarının 30 Mayıs itibarıyla tamamlanacağını belirten İmamoğlu, "Geçen senenin 16 bin ton civarındaki üretimi, bu sene 20 bin tona çıkacak. Yaklaşık 10 milyon TL'ye varan bir maliyetten bahsediyoruz. Burada destekten faydalanan 15 ilçemiz var. 111 muhtarlığımız var. 111 mahalleye bu desteği veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler sera alanında incelemelerde bulunarak fide dağıtımına çıkacak ilk tırı yolcu etti.

İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili eleştirilerde bulunan İmamoğlu, Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattında, Mecidiyeköy istasyonunun kapatılmasıyla ilgili de drenaj ve izolasyonla ilgili sorun bulunduğunu, ekiplerin incelemeleri sonucu raporun kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan İmamoğlu, "Teknik anlamda birçok konuyla ilgili zaten fikrimiz biliniyor. O gün ortaya konan tavır ve süreçle ilgili partim, kurumum gereken açıklamayı yaptı. O beyanlar bizim de beyanımızdır." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Fide Üretim Merkezi açıldı
Büyükşehir Belediyesinin Fide Üretim Merkezi açıldı
Büyükşehir Belediyesinin Fide Üretim Merkezi açıldı
Büyükşehir Belediyesinin Fide Üretim Merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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