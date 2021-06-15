İstanbul Büyükşehir Belediyesinden önemli ziyaret
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden önemli ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden önemli ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetim Yenileme A.Ş (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gökhan Günaydın ile İBB Başkan Danışmanı Yiğit Duman, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetim Yenileme A.Ş (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gökhan Günaydın ile İBB Başkan Danışmanı Yiğit Duman, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu toplantıda, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Başkan Şahin ve Başkan Bakkalcıoğlu yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, konuklarına Bilecik ve Bozüyük Belediyelerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ortak proje ve destekler hakkında yapılan toplantı Bilecik Belediyesinde gerçekleşti.

"Ortak fikir ile güzel ve önemli projeler gerçekleştirmek için çalışıcağız"

Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi olarak, bugün önemli ve değerli konuklarımızı ilimizde ağırlayarak, şehrimiz ve halkımız için yapabileceğimiz, ortak olarak gerçekleştireceğimiz güzel çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Başta fiziki olmak üzere kültürel ve sosyal alanda da yeni ve anlamlı çalışmalar ortaya koymak için başkanımız Talat Bakkalcıoğlu ile gayret içinde olacağız. Konuklarımıza ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyor, birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden önemli ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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