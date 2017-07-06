İstanbul Büyükşehir Belediyesinden İ·lçelere Asfalt Yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışında kalan sokak ve ara yolların iyileştirilmesi için ilçe belediyelerine 150 milyon liralık asfalt yardımı yaptı.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, kentte yolların daha konforlu hale gelebilmesi için asfaltlama çalışmaları sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla parti ayrımı yapmadan, kentin 39 ilçesine asfalt yardımını içeren öneri, Belediye Meclisinde kabul edildi. Her ilçenin nüfusuna oranla belirlenen yardımlar sayesinde İstanbul'un tüm yollarının rehabilite edilmesi amaçlanıyor.



Sorumluluk alanı dışında kalan ara yolların bakım ve onarımı için, ilçe belediyelerine 150 milyon liralık asfalt yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 4 bin kilometrelik yol ağında ise yılda yaklaşık 500 kilometre yolu asfaltlıyor.



İstanbul'un çeşitli semtlerinde devam eden Prestij Caddeleri Projeleri'nin yanı sıra mevcut caddelerin de iyileştirilmesi amacıyla yılda yaklaşık 2 milyon ton asfalt kullanılıyor.



Çalışmalar trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için gece saatlerinde yapılıyor. İstanbul'un yollarında kullanılan asfalt, İSFALT tarafından gelişmiş teknoloji ve yüksek kalitede üretilerek İstanbulluların hizmetine sunuluyor.